Τίμησε την μνήμη του Άλκη η Μακάμπι Τελ Αβίβ (pics)

Προεξέχοντος του Βλάνταν Ίβιτς, οι παίκτες και τα μέλη του προπονητικού επιτελείου των Ισραηλινών, πριν την τελευταία... πρόβα τους στο Κλ. Βικελίδης, επισκέφτηκαν το σημείο που δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός και απέτισαν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο οπαδό του Άρη.

«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ απέτισε φόρο τιμής στον Άλκη Καμπανό. Έναν 19χρονο οπαδό του Άρη, ο οποίος μαχαιρώθηκε θανάσιμα στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο. Είναι μια δολοφονία που συγκλόνισε το ελληνικό Έθνος», ανέφερε στην ενημέρωσή της η Ισραηλινή ομάδα.

⚫️ Maccabi Tel Aviv paid tributes to Alkis Kampanos, a 19-year old Aris fan who was stabbed to death in Thessaloniki in February this year a killing that shocked the Greek nation.@ARIS__FC pic.twitter.com/7fzlpOgR5z