Μουντιάλ: Αλλάζει η πρεμιέρα για χατίρι του Κατάρ

Οι παραδόσεις είναι για να τηρούνται και όπως συμβαίνει από το 2006 και έπειτα, η διοργανώτρια χώρα είναι εκείνη που παίζει το πρώτο ματς της διοργάνωσης και αυτό θέλουν και στο Κατάρ για φέτος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα theAthletic, μέσω αιτήματος στη FIFA έχει ζητηθεί να διεξαχθεί το παιχνίδι του Κατάρ με το Εκουαδόρ την 20η του Νοέμβρη και να μην είναι η εναρκτήρια αναμέτρηση αυτή της Σενεγάλης με την Ολλανδία στις 21/11, με την τελική απόφαση να αναμένεται από τον Τζιάνι Ινφαντίνο και τους επικεφαλής των UEFA, Conmebol, Concacaf, CAF, AFC και OFC.

FIFA will move the World Cup to start a day earlier, on November 20 instead of November 21, so that host nation Qatar can play first, per multiple reports pic.twitter.com/UhOrFAtmOI