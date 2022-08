Ανακοίνωσε Ονανά η Έβερτον (pics)

Με τη φανέλα της Έβερτον θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν έως το 2027 ο Αμαντού Ονανά, με τους Άγγλους να τον αποκτούν από τη Λιλ έναντι 36 εκατ. ευρώ, ενώ οι Γάλλοι διατήρησαν και ένα ποσοστό μεταπώλησης που φτάνει το 20%, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ρεπορτάζ.

Ο 20χρονος Βέλγος με καταγωγή από τη Σενεγάλη αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, ενώ μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως στόπερ αλλά και ως «8άρι».

✍️ | Amadou Onana has signed from LOSC Lille for an undisclosed fee, agreeing a five-year contract until the end of June 2027.