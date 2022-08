Ρεκόρ μεταγραφής η Μπόρνμουθ με Σένεσι!

Ήταν ο κορυφαίος στόπερ του περσινού Europa League, με την μετοχή του να ανεβαίνει κατακόρυφα με την κλήση του στην Εθνική Αργεντινής.

Ο Μάρκος Σένεσι ρευστοποίησε με μεταγραφή στην Premier League, την περσινή του συνεισφορά ως τον τελικό των Τιράνων, αφού πλέον αποτελεί παίκτη της Μπόρνμουθ.

Ο αγγλικός σύλλογος δαπάνησε 25 εκατομμύρια ευρώ κι έκανε δικό του τον 25χρονο Αργεντινό κεντρικό αμυντικό σε μία μεταγραφή που προσθέτει ποιότητα και δύναμη στην ανασταλτική της γραμμή.

We've got our man 😍



Welcome to #afcb, @senesimarcos ✍️ pic.twitter.com/lscY9XqL9K