Διαψεύδει η πλευρά του Μέσι τις επαφές για την επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα

Κυκλοφόρησαν ξανά τις τελευταίες ώρες σενάρια που ήθελαν τους Καταλανούς να έχουν αρχίσει τις επαφές με την πλευρά του Μέσι, ώστε ο Αργεντινός σούπερ σταρ να επιστρέψει στην Βαρκελώνη το καλοκαίρι του 2023.

Η εφημερίδα Mundo Deportivo, όμως, ανέφερε ότι οι άνθρωποι του Μέσι αρνούνται οποιαδήποτε προσέγγιση από εκείνους της Μπαρτσελόνα, αλλά και από τον ίδιο τον πρόεδρο του συλλόγου, Ζοάν Λαπόρτα.

Ο Γάλλος δημοσιογράφος Φλοράν Τορσού, ο οποίος έχει γράψει βιογραφία του Μέσι και τον γνωρίζει καλά, ανέφερε επίσης πως δεν υπάρχει επαφή των δύο πλευρών...

🚨| People close to Messi DENY that there was any contact between his entourage and Laporta. [@mundodeportivo] #fcblive pic.twitter.com/vL1lYHb5Dw