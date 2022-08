Χατ τρικ ο Μοράτα και φιλική τεσσάρα της Ατλέτικο στη Γιουβέντους (vid)

Αυτή η φιλική αναμέτρηση επρόκειτο να διεξαχθεί στο Τελ Αβίβ, όμως για λόγους ασφαλείας, έγινε στο προπονητικό κέντρο της «γηραιάς κυρίας».

Ο Μοράτα, σκόραρε στο 11ο, στο 43ο και στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ το τελικό σκορ, διαμόρφωσε ο Κούνια στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Μετά από αυτήν την τελευταία και απόλυτα επιτυχημένη «γενική πρόβα», η Ατλέτικο θα αρχίσει το ισπανικό πρωτάθλημα κόντρα στην Χετάφε στις 15 Αυγούστου, ενώ την ίδια ημέρα, η Γιουβέντους θα υποδεχθεί την Σασουόλο, στην πρεμιέρα της Serie A.

What a run and what a goal by Álvaro Morata! 😍🔝 pic.twitter.com/d4fwhWPvfl