Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ξέσπασε καβγάς στις κερκίδες του Ολντ Τράφορντ (vid)

Η Γιουνάινεντ υποδέχθηκε τη Μπράιτον για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, αλλά το ξεκίνημα δεν ήταν αυτό που περίμεναν οι φίλοι των «κόκκινων διαβόλων».

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το πρώτο τους «διπλό» στον Ολντ Τράφορντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν στον πάγκο και κάπου εκεί χάθηκε η ψυχραιμία, με τους φίλους της Γιουνάιτεντ να πιάνονται στα χέρια, στις κερκίδες, όπως φαίνεται και από το παρακάτω βίντεο:

1 game in and down the road there chinning each other, Get it in my veins 💉how’s it go 1 Hag 2 Hag 3 Hag 😂😂😂😂 #LFC #MUFC pic.twitter.com/tuukGBPKjg