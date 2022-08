Εκτός Εθνικής Ιράν λόγω... σχολίων κατά του προπονητή οι Ανσαριφάρντ και Χατζισαφί

Όπως τονίζεται, οι δύο παίκτες της ΑΕΚ θα μείνουν εκτός αποστολής για τις επόμενες κλήσεις της Εθνικής αφού αναφέρθηκαν με επικριτικά σχολία κατά του προπονητή, Ντράγκαν Σκόκιτς.

Οι δύο Ιρανοί είναι μάλιστα στο γκρουπ των πιο έμπειρων παικτών της Εθνικής τους, αφού ο Χατζισαφί έχει 114 συμμετοχές με το εθνόσημο και ο Ανσαριφάρντ, που δεν είναι στα πλάνα του Ματίας Αλμέιδα στην ΑΕΚ, μετρά 90 ματς με 29 γκολ.

Karim Ansarifard and Ehsan Hajsafi might be dropped for the next #TeamMelli’s camp in September after they posted IG’s stories against Dragan Skocic. #Iran pic.twitter.com/a2vfBM1yLb