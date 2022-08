Ο Μουρίνιο αποθεώνεται και δείχνει τους ποδοσφαιριστές του (vid)

Η Ρόμα, ως κάτοχος του πρώτου Europa Conference League αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας στο φιλικό με τη Σαχτάρ, ένα παιχνίδι υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία. Το μεγαλύτερο όμως χειροκρότημα εισέπραξε ο Ζοσέ Μουρίνιο, κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του Ολίμπικο, μαζί με τον αρχηγό Λορέντζο Πελεγκρίνι.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δέχθηκε ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα με τον ίδιο όμως να δείχνει ότι το χειροκρότημα το αξίζουν οι ποδοσφαιριστές του, όπως φαίνεται και από το σχετικό βίντεο

José Mourinho and Lorenzo Pellegrini are presented at the same time at the Olimpico as manager and captain, but José walks into the pitch pointing to the team🙌🏻pic.twitter.com/UVBrO1dTuk