Έριξε άκυρο στην Μπόκα και θέλει Ευρώπη ο Καβάνι

Μπορεί τον τελευταίο καιρό να φερόταν πως ήταν κοντά στη Μπόκα Τζούνιορς, ωστόσο τελικά ο Έντισον Καβάνι έριξε άκυρο στους Αργεντινούς, σύμφωνα με ρεπορτάζ. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο ειδικός σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ουρουγουανός στράικερ δεν ήθελε να αγωνιστεί στην Αργεντινή, καθώς επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του σε ευρωπαϊκό club, με τον ίδιο και την οικογένειά του να έχουν ως όνειρο τη La Liga και την Ισπανία.

After receiving contracts in the last 48h, Edinson Cavani communicated to Boca Juniors that he wants to give priority to European clubs. He’s not accepting due to family reasons. 🚨🇺🇾 #transfers



Cavani and his family’s dream is to join La Liga and try new chapter in Spain. 🇪🇸 pic.twitter.com/N64jvJbYSV