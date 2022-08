Συμφωνία της Σεβίλλης με τον Ίσκο

Ο 30χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός αναζητούσε το τελευταίο διάστημα, αφού αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και τον βρήκε στην πατρίδα του καθώς ανακοινώθηκε η απόκτησή του από την ομάδα της Ανδαλουσίας.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ίσκο υπέγραψε με τη Σεβίλλη διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Έχει αγωνιστεί, επίσης, σε Μάλαγα και Βαλένθια, ενώ με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης είχε 352 συμμετοχές, με απολογισμό 53 γκολ και 56 ασίστ, ενώ πανηγύρισε 19 τρόπαια.

We have reached an agreement in principle to sign Isco! 🤝 pic.twitter.com/3ANZnw91ff