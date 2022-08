Πρώτο γκολ στο MLS για τον... ξανθό Ινσίνιε (vid)

Ο Ιταλός επιθετικός αποφάσισε να αφήσει τη Νάπολι και την Ευρώπη για να συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Έχοντας βάψει πια τα μαλλιά του ξανθά, ο Ινσίνιε κάνει μια νέα αρχή και πέτυχε το πρώτο γκολ του επί αμερικανικού εδάφους στη νίκη με 4-3 της Τορόντο επί της Nashville FC τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στο 77ο λεπτό ο Ιταλός έκανε ντρίμπλα, άλλαξε κατεύθυνση, πέρασε ανάμεσα από δυο αντιπάλους και με τη μπάλα στο δεξί σούταρε στη γωνία για να πετύχει το τέταρτο γκολ της νέας του ομάδας.

