Ο Αργεντινός σταρ ήταν πρωταγωνιστής στο άνετο 5-0 της Παρί στην έδρα της Κλερμόν, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα με αδιανόητη γκολάρα.

Οι οπαδοί της Κλερμόν, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα της ομάδας τους, αποθέωσαν τον Μέσι για το τρομερό ψαλιδάκι του, αναγνωρίζοντας την τρομερή ποδοσφαιρική παράσταση που τους χάρισε.

Δείτε παρακάτω το video:

Clermont fans cheering Messi’s name after his bicycle kick goal 😍😍pic.twitter.com/3e6VpqgTto