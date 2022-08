Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τη Bundesliga η Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τους «Βεστφαλούς» να επικρατούν της Λεβερκούζεν με σκορ 1-0, παίρνοντας έτσι το πρώτο τρίποντο της νέας σεζόν.

Η ομάδα του Έντιν Tέρζιτς πήρε το προβάδισμα από νωρίς στο ματς, με τον Μάρκο Ρόις να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά και να ανοίγει το σκορ στο 10ο λεπτό, έπειτα από σουτ του Αντεγιέμι που απέκρουσε ο Λούκας Χραντέτσκι.

Από την πλευρά τους, οι «ασπιρίνες» έψαξαν το γκολ της ισοφάρισης, χωρίς να τα καταφέρουν ωστόσο, με τη Λεβερκούζεν να τελειώνει το ματς μάλιστα και με 10 παίκτες, εξαιτίας σε απευθείας κόκκινη που αντίκρυσε ο Χραντέτσκι στις καθυστερήσεις.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της ημέρας:

Ουνιόν Βερολίνου - Χέρτα Βερολίνου 3-1

Γκλάντμπαχ - Χόφενχαϊμ 3-1

Φράιμπουργκ - Άουγκσμπουργκ 4-0

Μπόχουμ - Μάινζ 1-2

Βόλφσμπουργκ - Βέρντερ Βρέμης 2-2

Ντόρτμουντ - Λεβερκούζεν 1-0

