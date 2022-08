Φουλ μεταγραφικές οι Φήμες: Οι... σειρήνες για Μανωλά - Διούδη, οι προτεραιότητες του Κορμπεράν και η ενίσχυση στον Άρη.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Και ο Γιώργος Μασούρας πέρασε από τη δύσκολη δοκιμασία των σφυριγμάτων από τις εξέδρες. Ο Έλληνας εξτρέμ είναι ολοφάνερο ότι έχει πέσει ψυχολογικά και έχει αγχωθεί. Σίγουρα οι αποδοκιμασίες δεν θα τον βοηθήσουν ως προς το να ξαναβρεί τον εαυτό του. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια αρκετοί εξτρέμ ήρθαν και έφυγαν, αλλά ο Μασούρας παρέμεινε πάντοτε ο πιο αξιόπιστος. Και πιστέψτε μας, είναι από τους πιο δουλευταράδες στον Ρέντη. (ΦΩΣ)

* Μπορεί τα τελευταία 24ωρα όλα τα βλέμματα να ήταν στραμμένα στον αγώνα με τη Μακάμπι, παράλληλα όμως συνεχίζεται η προσπάθεια για τη μεταγραφική ενίσχυση των Κιτρινόμαυρων. Τούτη στιγμή, οι άνθρωποι της ομάδας φαίνεται ότι εστιάζουν σε δύο θέσεις. Σε στόπερ και σε χαφ, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους Ντουκουρέ, Ντιόπ και Νταμπό. Η εικόνα του Άρη στο ματς του Ισραήλ έδειξε ότι λείπει από το ρόστερ ένας ποδοσφαιριστής για να κάνει τη βρώμικη δουλειά στη μεσαία γραμμή. Ένα καθαρό «6άρι» με τρεξίματα. Και πλέον η ομάδα τέτοιον παίκτη ψάχνει. Όσο για τον στόπερ, κάποιες περιπτώσεις από το πάνω ράφι (Μινγκέθα, Μπαζούρ) δεν προχώρησαν, υπάρχει όμως λίστα και από εκεί θα γίνει η επιλογή, αν και σχεδόν καθημερινά προτείνονται παίκτες. (LIVESPORT)

* Ο Κάρλος Κορμπεράν έχει κατασταλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ποιους από το υπάρχον ρόστερ θα στηριχθεί. Θέλει ωστόσο λίγο χρόνο ακόμα για να πάρει τις οριστικές του αποφάσεις. Σίγουρα η εβδομάδα που ακολουθεί είναι κρίσιμη, όχι μόνο για το τι θα συμβεί στη Μπρατισλάβα, αλλά και για τις τελικές αποφάσεις του Κορμπεράν. Και για παράδειγμα να πει ότι είναι καλυμμένος στους τερματοφύλακες με Βατσλίκ, Τζολάκη, Παπαδούδη και να βάλει τέλος στις μανατζερικές πληροφορίες περί «ερυθρόλευκων» βλεμμάτων στην αγορά για τον «άσο». Μπορεί να ζητήσει την παραμονή κάποιων παικτών που φαντάζουν... φευγάτοι. Σε μεγάλο βαθμό έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θέλει, αλλά έως τη ρεβάνς με τη Σλόβαν και ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το ματς της Μπρατισλάβας, μπορεί να αναιρέσει κάποιες σκέψεις που έχει κάνει για θέσεις στις οποίες φαίνεται ότι στην παρούσα φάση χρειάζεται ενίσχυση ο Ολυμπιακός. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει την εισήγησή του για έναν εξτρέμ-σφαίρα. (ΦΩΣ)

* Δύσκολα θα είναι έτοιμος, όπως όλα δείχνουν, ο Σίμε Βρσάλικο στη ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ο Κροάτης δεξιός μπακ ταλαιπωρείται από ένα μυϊκό πρόβλημα, κάτι που τον άφησε εκτός αποστολής στην αναμέτρηση του «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Έτσι το πιθανότερο είναι να αγωνιστεί και πάλι ο Αβιλά στο δεξί άκρο της άμυνας. (SPORTDAY)

* Η ιστοσελίδα «90min», που γενικά θεωρείται αξιόπιστη, έγραψε χθες ότι «ο Ομάρ Γκοβέα έχει δεχθεί προτάσεις από ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανάμεσά τους και η ΑΕΚ, όπου βρίσκεται ο συμπατριώτης του Ορμπελίν Πινέδα». Πρόκειται για τον 26χρονο Μεξικανό επιτελικό μέσο, που ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του με τη βελγική Ζούλτε Βάρεγκεμ και ως ελεύθερος αναζητεί νέο κλαμπ. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως αρκετές άλλες, επίσης έγκυρες, ιστοσελίδαλες στο Μεξικό γράφουν αυτές τις μέρες ότι ο Γκοβέα πράγματι έχει προτάσεις από την Ελλάδα «αλλά όχι από την ΑΕΚ των Αλμέιδα και Πινέδα». Σε κάθε περίπτωση, κοιτάζοντας το προφίλ του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή στο transfermarkt, μάλλον συμπεράνουμε ότι δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά του παίκτη που αναζητεί η Ένωση. Επίσης δεν είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα ακόμη ένας μέσος... (LIVESPORT)

* Στην Αραβία δεν έχουν πάψει τις τελευταίες ημέρες να έχουν συνεχώς σε περίοπτη θέση των ρεπορτάζ τους τον Κώστα Μανωλά. Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορεί να συζητήσει ο Ολυμπιακός μία ενδεχόμενη πρόταση που θα του γίνει για την παραχώρηση του Έλληνα στόπερ. Όλα αυτά είναι υποθετικά... Για την ώρα είναι σενάρια. Όταν έρθει κάτι πιο χειροπιαστό, τότε θα δούμε πώς θα ενεργήσει ο Ολυμπιακός (ΦΩΣ)

* Ο Σένκεφελντ απών. Ο Αλεξανδρόπουλος απών. Ο Χουάνκαρ στον πάγκο επί 90 λεπτά. Ο Αϊτόρ αλλαγή στο 45', καθώς δεν... έβλεπε τον Ντούντερα και δεν είχε δυνάμεις. Ο Ιωαννίδης αλλαγή στο 45'. Και ο Παλάσιος, ο μοναδικός που δεν είχε έδειχνε επηρεασμένος από την ίωση, στην εξέδρα με κόκκινη για «θέατρο». Τελικά αυτή η ίωση ήταν πραγματική «κατάρα» για τον Παναθηναϊκό. Και η Σλάβια δεν είναι ούτε... Άρης ούτε Ολυμπιακός. Είναι (πολύ) καλύτερη τους. (LIVESPORT)

* Τον Νουά Ντίνο ανακοίνωσε ο ΟΦΗ, με τον παίκτη να βρίσκεται στα ραντάρ της ΑΕΚ πριν από 2 χρόνια προτού εν τέλει αποκτηθεί ο Σέρχιο Αραούχο. Οι Κρητικοί ανακοίνωσαν την μεταγραφή του Ντίκο με τον 30χρονο επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Το καλοκαίρι του 2020 ο παίκτης από το Μάλι βρέθηκε στο επίκεντρο του «κιτρινόμαυρου» ενδιαφέροντος όταν έμεινε ελεύθερος από την Χαλ. Παρόλα αυτά, η «Ένωση» άφησε στην άκρη την υπόθεση του με τον ποδοσφαιριστή να καταλήγει στην Τουρκία. (ΩΡΑ)

* Η κυπριακή ιστοσελίδα sport-fm.com.cy ανέφερε χθες ότι η Πάφος εξετάζει την περίπτωση του Σωκράτη Διούδη, χωρίς ωστόσο να έχει παρθεί ακόμα κάποια απόφαση (LIVESPORT)

* Οι Βραζιλιάνοι διατηρούν την Μποταφόγκο στο «κόλπο» για την απόκτηση του Τικίνιο, αλλά όπως εξήγησαν, το θέμα έχει «παγώσει» λόγω της προσπάθειας, που κάνει ο Ολυμπιακός για να μπει στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ. Μάλιστα, όπως σημείωναν χαρακτηριστικά, αναμένεται οριστικά να τελειώσει το θέμα αμέσως μετά τον επαναληπτικό στην Μπρατισλάβα. Το μεταγραφικό παράθυρο στη Βραζιλία κλείνει τον Δεκαπενταύγουστο και κατά συνέπεια η Μποταφόγκο δεν μπορεί να περιμένει άλλο. (ΦΩΣ)

* Ένα απλό like σε tweet οπαδού της Αλ Νασρ αποτέλεσε την αφορμή για να στηθεί ολόκληρο θέμα πριν από λίγες μέρες από την ιστοσελίδα της Σαουδικής Αραβίας so3ody.com, με αντικείμενο την πιθανή επιστροφή του Άμραμπατ στον σύλλογο. Προφανώς και το... παραέκανε ο συντάκτης του συγκεκριμένου ρεπορτάζ για, της κατά τ' άλλα έγκυρης ιστοσελίδας της χώρας. Με τίτλο λοιπόν «ο Άμραμπατ ανοίγει την πόρτα για την επιστροφή στην Αλ Νασρ» (!), το δημοσίευμα εξηγούσε ότι ο Μαροκινός έκανε like σε tweet οπαδού του συλλόγου να επαναφέρει στο κλαμπ τον νυν άσο της Ένωσης. Αυτό το like, δηλαδή, ήταν αρκετό για τον συντάκτη ώστε να συμπεράνει όλα τα υπόλοιπα... (LIVESPORT)