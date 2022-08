Το έζησε ο Μανέ: Οργάνωσε την κερκίδα της Μπάγερν μετά την εξάρα στην Άιντραχτ (pics)

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός έκανε ιδανικό ντεμπούτο στην Bundesliga, αφού πανηγύρισε το εντυπωσιακό 6-1 της Μπάγερν κόντρα στην κάτοχο του Europa League Άιντραχτ, βάζοντας και το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Ο Μανέ, μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα, φρόντισε να δείξει ότι έχει δεθεί ήδη με τους οπαδούς της Μπάγερν, αφού πήγε στην κερκίδα που φιλοξενήθηκαν, πήρε την... ντουντούκα και οργάνωσε τα συνθήματά τους!

Sadio Mané is already feeling right at home 📣 pic.twitter.com/mH2DQ1UIc4