Συμφώνησε με Τσέλσι για Αλόνσο η Μπαρτσελόνα!

Οι Καταλανοί ήρθαν σε συμφωνία με την Τσέλσι και ο έμπειρος μπακ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Βαρκελώνη για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο ομάδες διευθετούν τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν την μεταγραφή του Αλόνσο, με την Μπάρτσα να δίνει ένα ποσό κοντά στα 10 εκ. ευρώ για τον Ισπανό μπακ.

Ο Μάρκος Αλόνσο έχει συμφωνήσει εδώ και μήνες με την Μπαρτσελόνα και απέμενε το τελικό «ναι» της Τσέλσι, με τους «μπλε» να ανάβουν πλέον το «πράσινο φως».

Barcelona are closing on Marcos Alonso deal! Barça and Chelsea are finalising the agreement, working on the last details in order to get deal completed very soon. 🚨🔵🔴 #FCB



Been told final fee will be less than €10m. Personal terms already agreed three months ago. pic.twitter.com/e7YGDcTD8H