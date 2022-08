Επίσημο: Στην Σάλκε ο Λάρσον που ήθελε ο Ολυμπιακός

Στην Bundesliga θα συνεχίσει την καριέρα του ο γιος του Χένρικ Λάρσον, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τα ερυθρόλευκα ρεπορτάζ. Ο Τζόναθαν Λάρσον, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ντιρεκτίβα της ΟΥΕΦΑ και έμεινε ελεύθερος από την Σπαρτάκ Μόσχας έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο με την Σάλκε και παρουσιάστηκε επίσημα από την ομάδα του Γκέλσενκιρχεν.

