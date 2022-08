Στην Κουιαμπά ο Σίντκλεϊ

Ο Σίντκλεϊ Φερέιρα Περέιρα ήταν σε αναζήτηση ομάδας, μιας και δεν υπολογιζόταν από τη Ντιναμό Κιέβου και ήταν κοντά σε ομάδα της πατρίδας του και το deal δεν άργησε.

Η Κουιαμπά ανακοίνωσε την απόκτησή του, χωρίς να έχει διευκρινίσει αν θα είναι με τη μορφή δανεισμού και για πόσο χρονικό διάστημα, με τον Βραζιλιάνο αμυντικό να επιστρέφει στα μέρη του, μετά από δύο χρόνια.

Ο Σίντκλεϊ έχει αγωνιστεί στη Βραζιλία, στο παρελθόν, για τις Ατλέτικο Γκοϊανιένσε, Ατλέτικο Παραναένσε και Κορίνθιανς.

Το tweet της Κουιαμπά:

Sidcley é do Dourado! 🔰😁



O lateral-esquerdo Sidcley, ex-Athletico-PR e Corinthians, é reforço do Cuiabá para a disputa da Série A do Brasileiro.



Seja bem-vindo!



Saiba mais no site oficial. pic.twitter.com/sXMiDY5HTk