Ο Βέρμπιτς είδε το Ντιναμό-Στουρμ Γκρατς και αποχαιρέτησε τους πρώην συμπαίκτες του (pic)

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στο Τριφύλλι, ταξίδεψε στην Πολωνία, προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Ντιναμό Κιέβου με την Στουρμ Γκρατς (1-0), για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Βέρμπιτς βρέθηκε στην Πολωνία, προκειμένου να αποχαιρετήσει τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του στην ουκρανική ομάδα, εισπράττοντας παράλληλα το θερμό χειροκρότημα των οπαδών της Ντιναμό, που αναγνώρισαν την προσφορά του στην ομάδα από το Κίεβο.

