Έχασαν την μάχη Ολυμπιακός-Νότιγχαμ: Στην Σάλκε ο Τζόρνταν Λάρσον!

Οι δύο ομάδες ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη έδιναν μάχη για τον ίδιο παίκτη, ωστόσο ο Τζόρνταν Λάρσον δεν θα καταλήξει ούτε στον Πειραιά, αλλά ούτε και στο Νότιγχαμ, αφού ο 25χρονος επιθετικός έδωσε τα χέρια με την Σάλκε.

Όπως ενημέρωσε μέσα από το twitter ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Λάρσον ήρθε σε προφορική συμφωνία με την γερμανική ομάδα και την Πέμπτη θα ταξιδέψει στο Γκεζελκίρχεν για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

Ο γιος του σπουδαίου Χένρικ Λάρσον, έμεινε ελεύθερος από την Σπαρτάκ Μόσχας και παρότι βρέθηκε στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ, προτίμησε να μετακομίσει στην Γερμανία και την Σάλκε.

Ο Σουηδός επιθετικός θα ταξιδέψει στην Γερμανία συνοδευόμενος από τον ατζέντη του, Χασάν Τσετινκάγια, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Σάλκε.

Schalke have reached an agreement in principle to sign Jordan Larsson on free transfer. Deal set to be done as Rouven Schröder strongly wanted Larsson, big effort. 🚨🔵 #Schalke



Larsson expected in Germany next 24h with agent Hasan Cetinkaya to finalize deal - medical next. pic.twitter.com/rvVL0O62Ov