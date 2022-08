Η Τσέλσι ετοιμάζει κίνηση «βόμβα» για τον Ομπαμεγιάνγκ!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο twitter, οι Λονδρέζοι εξετάζουν την περίπτωση του έμπειρου επιθετικού και έχουν ξεκινήσει ήδη τις επαφές με την πλευρά του Ομπαμεγιάνγκ.

Οι ιθύνοντες της Τσέλσι, ακόμη δεν έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση στην Μπαρτσελόνα, αφού θέλουν πρώτα να συζητήσουν με τον Ομπαμεγιάνγκ για να διαπιστώσουν τις προθέσεις του.

Το όνομα του Ομπαμεγιάνγκ βρίσκεται στην λίστα της Τσέλσι, μαζί με άλλους επιθετικούς, δεδομένης της επιθυμίας του Τόμας Τούχελ να ενισχύσει την επιθετική γραμμή των «μπλε».

Chelsea are now considering Pierre Emerick Aubameyang as potential new striker. Discussions have already started on player side, still no bid to Barcelona. 🚨🔵 #CFC



He’s one of the names in Chelsea list after meeting for Sesko and other targets. #FCB pic.twitter.com/hvsqIGpYMJ