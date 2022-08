Η Μπράιτον διαψεύδει την συμφωνία με Τσέλσι για Κουκουρέγια

«Σε αντίθεση με ανακριβή δημοσιεύματα από πολλά Μέσα, δεν υπάρχει συμφωνία με κανένα κλαμπ για την πώληση του Μαρκ Κουκουρέγια», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μπράιτον.

Νωρίτερα υπήρξαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες για την μεταγραφή του Ισπανού μπακ, ωστόσο η Μπράιτον φρόντισε να σβήσει την... φωτιά που άναψε.

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.



Contrary to inaccurate reports from numerous media outlets this evening, no agreement has been reached with any club to sell Marc Cucurella.