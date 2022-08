Το... περίεργο αποχαιρετιστήριο δώρο του Λεβαντόφσκι στους παίκτες της Μπάγερν (pic)

Ο Πολωνός επιθετικός βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο των Βαυαρών καθώς μπορεί να μετακόμισε στη Βαρκελώνη, αλλά δεν είχε την ευκαιρία μέχρι τώρα να πει «αντίο» στους παίκτες της πρώην ομάδας του.

Μετά από οκτώ χρόνια στην Μπάγερν, ο Λεβαντόφσκι είπε «αντίο» για να αρχίσει έναν νέο κύκλο στη Μπαρτσελόνα, ωστόσο θέλησε να κάνει ένα ιδιαίτερο δώρο σε όλους στους Βαυαρούς ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Τι τους πήρε; Από ένα μπουκάλι σαμπάνιας, όχι όποια κι όποια, αλλά τη Noble Champagne Armand de Brignac με την υπογραφή του και φωτογραφίες από την παρουσία του στην Μπάγερν.

Lewandowski gifted everyone a bottle of Noble Champagne Armand de Brignac with his signature and photos from his time at Bayern on the gift box.

This is a duplicate of the champagne without the signature of Lewandowski and it’s worth $499#BayernMunich pic.twitter.com/lriADeEfLX