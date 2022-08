Η Μπαρτσελόνα συζητάει με Ντεπάι για την λύση της συνεργασίας τους!

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο twitter, οι «μπλαουγκράνα» είναι σε επαφές με την πλευρά του Ολλανδού επιθετικού, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή και να λυθεί η συνεργασία τους.

Ο Ντεπάι είναι σύμφωνος να αποχωρήσει από το Καμπ Νου, όμως θα το κάνει μόνο σε περίπτωση που βρει την κατάλληλη επιλογή για το μέλλον του.

Ο Ολλανδός επιθετικός θα εξετάσει προτάσεις από τους κορυφαίους συλλόγους και μόλις βρει αυτό που τον ικανοποιεί, θα δεχθεί να λύσει το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα.

Excl: Barcelona and Memphis Depay lawyers are in negotiations to reach an agreement on free agency. No way for €20m fee. Depay will accept to leave Barça only in case he’ll find the right option for his future. 🚨 #FCB



Memphis Depay will only consider top clubs. pic.twitter.com/COFSiHdXBL