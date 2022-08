Συμφωνία Ρόμα-Παρί για Βαινάλντουμ - Στην Ρώμη για υπογραφές ο Ολλανδός

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια, με την Ρόμα να αποκτά τον Ολλανδό μέσο με την μορφή του δανεισμού από την Παρί.

Ο Βαϊνάλντουμ, μάλιστα θα ταξιδέψει στην Ρώμη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Ρόμα, που ενισχύει σε τεράστιο βαθμό την μεσαία της γραμμή.

Gini Wijnaldum is finally set to sign with AS Roma! Agreement reached as green light just arrived from Paris Saint-Germain on loan move. Time for documents, here we go soon 🚨🟡🔴 #ASRoma



PSG are prepared to close on Renato Sanches after Wijnaldum departure. pic.twitter.com/U04IxnUBCa