ΠΑΟΚ: Η πρώτη ημέρα του Νάσμπεργκ στη Θεσσαλονίκη (vid)

O Nάσμπεργκ δεν έχασε καθόλου χρόνου, αφού μετά την άφιξη του στη Θεσσαλονίκη, διευθέτησε τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του και προπονήθηκε για πρώτη φορά ως παίκτης του ΠΑΟΚ.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός συμμετείχε κανονικά στο προπονητικό πρόγραμμα του Δικεφάλου, αφού βρίσκεται σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό δεδομένης της παρουσίας του το προηγούμενο διάστημα στη Βαλερένγκα.

Δείτε παρακάτω το video από την πρώτη προπόνηση του Ιβάν Νάσμπεργκ με την φανέλα του ΠΑΟΚ:

From airport to the pitch for double training! This is the first day of Ivan Nasberg. #PAOK #Reloaded #transfer #NasbergIsHere #training pic.twitter.com/jLZ1HwjbN2