Τσέλσι: Συμφωνία με την Άστον Βίλα για τον Τσουκουαμέκα

Με τη φανέλα της Τσέλσι θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Κάρνεϊ Τσουκουαμέκα, με την ομάδα του Τόμας Τούχελ να ανακοινώνει πως έφτασε σε συμφωνία με την Άστον Βίλα για την απόκτησή του, τη στιγμή που για τον 18χρονο χαφ είχαν εκφράσει ενδιαφέρον και η Μίλαν με τη Μπαρτσελόνα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι «μπλε», ο Άγγλος μέσος έχει πάρει άδεια για να ταξιδέψει στο Λονδίνο, ώστε να συνομιλήσει με την Τσέλσι, να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για αύριο (3/8) και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα.

Aston Villa and Chelsea can confirm that the clubs have reached an agreement for the permanent transfer of Carney Chukwuemeka.



The 18-year-old has been given permission to travel to London to discuss both personal terms and undergo a medical.