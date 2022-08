Επίσημο: Ανέλαβε τον Ολυμπιακό ο Κορμπεράν - Ανακοινώθηκε και ο Αβραάμ!

Σε εποχή Κάρλος Κορμπεράν πέρασε και επίσημα ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την πρόσληψη του 39χρονου τεχνικού. Ο Ισπανός βρέθηκε στο Ρέντη νωρίτερα το απόγευμα και υπέγραψε το συμβόλαιό του με την ομάδα, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε στους ποδοσφαιριστές και πιάνει κατευθείαν δουλειά εν όψει των δύο αναμετρήσεων με την Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό τεχνικό, Κάρλος Κορμπεράν. Είναι γεννημένος στις 7 Απριλίου 1983, στη Βαλένθια, και την τελευταία διετία ήταν προπονητής στη Χάντερσφιλντ με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έφτασε έως τον τελικό ανόδου από την Championship στην Premier League. Θήτευσε, μεταξύ άλλων, με μεγάλη επιτυχία στο πλευρό του Μαρσέλο Μπιέλσα στη Λιντς.

Μαζί με τον Κάρλος Κορμπεράν, στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα ενταχθούν επίσης οι:

Assistant Head Coach

Χόρχε Αλαρκόν Ροδρίγο

First Team Coach

Αμπέλ Μουρέλο Λόπεθ

First Team Coach

Ζάιμε Φιλίπε Μονρόι Ζάμιτ Πιεντάντ Περέιρα

First Team Analyst

Σαλβαδόρ Τοντόλι Βιρζίλι

Ο εμβληματικός Αρχηγός της ομάδας μας, Αβραάμ Παπαδόπουλος αναλαμβάνει χρέη Γενικού Αρχηγού.»

Κάρλος Κορμπεράν καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Carlos Corberán welcome to Olympiacos! 🔴⚪️ #Olympiacos #Welcome #Coach #WelcomeCorberán #CarlosCorberán #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/QNu5628LBn