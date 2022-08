Έρχεται... μάχη Παρί-Μπαρτσελόνα για τον Μέσι

Το συμβόλαιο του Αργεντινού σούπερ σταρ με την Παρί Σεν Ζερμέν ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι και οι Παριζιάνοι θέλουν να το επεκτείνουν όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Από την άλλη, η Μπαρτσελόνα... καραδοκεί για να πάρει πίσω τον Μέσι, όπως έχουν δηλώσει δημόσια το τελευταίο διάστημα τόσο ο Τσάβι όσο και ο πρόεδρος του καταλανικού συλλόγου, Ζοάν Λαπόρτα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υπάρχει και η περίπτωση του MLS, με τον Μέσι να αποφασίζει για το μέλλον του μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

