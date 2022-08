To... αδερφικό μήνυμα του Μέσι στον Σουάρες: «Τώρα θα είμαι Νασιονάλ για χάρη σου» (vid)

Ο Ουρουγουανός επιθετικός αποφάσισε να επιστρεψει στην ομάδα που έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματά του και παρουσιάστηκε σε αποθεωτικό κλίμα από τους οπαδούς της Νασιονάλ.

«Ο κόσμος θα πει πολλά, αλλά επέστρεψα γιατί το ήθελα πολύ και ήταν και μεγάλη επιθυμία των παιδιών μου να με ξαναδούν με την πρώτη μου ομάδα» είπε συγκινημένος ο Σουάρες.

Το δικό του μήνυμα, μέσω βίντεο, έστειλε στον αδερφικό φίλο του ο Μέσι, ο οποίος είπε:

«Ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπώ. Τώρα θα υποστηρίζω τη Νασιονάλ για χάρη σου. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο».

🗣️ Leo Messi to Luis Suarez after his move to his boyhood club Nacional:



“You know I love you so much, now we’re going to follow Nacional because of you. I wish you all the best.” pic.twitter.com/AcrgjdM6dQ