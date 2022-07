Ο Φούντας «λύτρωσε» την DC Γιουνάιτεντ στο ντεμπούτο του Ρούνεϊ στον πάγκο (vid)

O Φούντας «λύτρωσε» στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων την ομάδα του, στο ντεμπούτο του Γουέιν Ρούνεϊ στον πάγκο της DC Γιουνάιτεντ, σκοράροντας το νικητήριο γκολ κόντρα στο Ορλάντο.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα με τον Ούρσο στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, όμως το φινάλε ήταν επικό, αφού στο 91' ο Ντούρκιν ισοφάρισε σε 1-1, με τον Φούντα να κρατάει το καλύτερο για το τέλος.

Ο Έλληνας άσος, με τρομερό πλασέ στην κίνηση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γκαλέζε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη.

Αυτό ήταν το 11ο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα στο MLS, με τον Έλληνα επιθετικό να εξελίσσεται σε έναν από τους μεγάλους «μπομπέρ» του Αμερικανικού πρωταθλήματος.

Δείτε παρακάτω το γκολ του Φούντα:

🚖 Who else but @T_Fountas!?



3️⃣ points ✔️ pic.twitter.com/3iloR3wbo6