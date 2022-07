Ο Ρονάλντο έφυγε από το Old Trafford πριν το τέλος του φιλικού με την Βαγιεκάνο!

Ο Πορτογάλος σταρ της Γιουνάιτεντ αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο και αντικαταστάθηκε από τον Αμάντ Ντιαλό με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση, ωστόσο και σχόλια στα Social Media, ήταν η κίνηση του Ρονάλντο να αποχωρήσει από το Old Trafford πριν την λήξη της φιλικής αναμέτρηση κόντρα στη Βαγιεκάνο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έκανε κάποιο σχόλιο για την κίνηση του Ρονάλντο, ούτε ενημέρωσε αν ο 37χρονος επιθετικό είχε άδεια από τον Έρικ Τεν Χααγκ για να αποχωρήσει...

