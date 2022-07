Ο τελικός του Wembley ανάμεσα σε Αγγλία-Γερμανία έσπασε το ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα Euro

Στον τελικό της διοργάνωσης στο «Wembley» ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και την ισχυρή Γερμανία γράφτηκε ακόμα μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του γυναικείου αθλητισμού, καθώς στις εξέδρες του «ναού» του αγγλικού ποδοσφαίρου συγκεντρώθηκαν 87.192 θεατές!

Πρόκειται για ρεκόρ προσέλευσης σε ματς Euro, τόσο σε επίπεδο γυναικών όσο και ανδρών. To προηγούμενο ρεκόρ είχε λάβει χώρα στον τελικό του 1964 ανάμεσα στην Ισπανία και τη Σοβιετική Ένωση τον οποίο παρακολούθησαν 79.115 θεατές στο «Santiago Bernadeu».

Record breaking from start to finish 🤩



The #WEURO2022 Final has become the ALL-TIME most-attended match at either a men's or women's EURO final tournament 🥳



Thank you for your support at UEFA Women’s EURO 2022 - you've played your part in creating history 👏 pic.twitter.com/Hxlw6YwhT8