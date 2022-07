Μπάγερν για Λεβαντόφσκι: «Όταν φεύγεις δεν κλείνεις την πόρτα με τον πισινό» (pic)

Πιο χαρακτηριστικά ο πρώην άσος των Βαυαρών υποστήριξε πως θα μιλήσει με τον Λαπόρτα για την συμπεριφορά του παίκτη, διαψεύδοντας όλα όσα είχε πει ο Λεβαντόφσκι πριν πάρει την μεγάλη απόφαση να αποχωρήσει για τη Μπαρτσελόνα.

«Θα μιλήσουμε σίγουρα στον Λαπόρτα για τη συμπεριφορά του Λεβαντόφσκι, την επόμενη φορά που θα τον δούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά που είπε ο παίκτης. Ο πατέρας μου, μου έλεγε πως όταν φεύγεις, δεν κλείνεις ποτέ την πόρτα με τον πισινό σου. Είναι σε καλό δρόμο για να το κάνει αυτό».

Our Interview ✅ Hasan Salihamidzic @FCBayern about Lewandowski‘s allegations that Bayern lied: „I can't understand it at all. My father taught me that when you leave, you never close the door with your butt. He's well on his way to doing just that." @BILD_Sport #BayernInsider