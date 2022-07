ΠΑΟΚ: «Ο Νέλσον προετοιμάζεται για το comeback του» (pic)

Ο Πορτογάλος επιθετικός είχε σπάσει το πλευρό του κατά την προετοιμασία του Δικεφάλου, στον Άπελντοορν και ακολούθησε στη συνέχεια θεραπεία, ενώ το τελευταίο διάστημα ακολουθούσε κομμάτι της προπόνησης και στη συνέχεια έκανε ατομικό, στο πλαίσιο της σταδιακής του επανένταξης σε κανονικούς ρυθμούς.

Με ένα tweet η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και μια φωτογραφία του Ολιβέιρα στο...τρέξιμο, προανήγγειλε ότι σύντομα θα μπει σε κανονικούς ρυθμούς για να είναι έτοιμος για αγωνιστική δράση.

Το tweet της ΠΑΕ:

Nelson is getting ready for his comeback... pic.twitter.com/6PfkQyxNR5