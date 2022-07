«Ένα βήμα από τον Ολυμπιακό ο Μπίλιτς»

Ο 53χρονος Κροάτης προπονητής είναι στη λίστα των υποφηφίων διαδόχων του Πέδρο Μαρτίνς, καθώς ο Πορτογάλος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν απο τους «ερυθρόλευκους».

Σύμφωνα, μάλιστα, με μέσα στην Κροατία ο Μπίλιτς είναι στο... παρά πέντε να αποδεχθεί την πρόταση που έχει από τον Ολυμπιακο.

Oι συμπατριώτες του παρουσιάζουν τον Μπίλιτς ως το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού και σημειώνεται ότι έχουν γίνει οι επαφές και ο Κροάτης προπονητής σκέφτεται πια πολύ σοβαρά να πει το «ναι».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Μπίλιτς θέλει να έχει μαζί του στην Ελλάδα τους δικούς του συνεργάτες, ωστόσο αυτό είναι ένα θέμα που ακόμα βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με την ελληνική ομάδα, όπως τονίζεται.

Τελευταία δουλειά του ήταν στην Κίνα, όπου είχε αναλάβει την Μπεϊζίνγκ Γκουοάν.

