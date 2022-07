Μυθικό σκηνικό στην Αγγλία: Πιτσαδόρος μπήκε σε γήπεδο για να κάνει παράδοση (vid)

Σε... άλλο επίπεδο το πήγε οπαδός της Λέιτον Όριεντ, αφού πριν την έναρξη της αναμέτρησης με την Γκρίμσμπι παράγγειλε πίτσα και έδωσε οδηγία στον πιτσαδόρο να την παραδώσει σε συγκεκριμένο σημείο της εξέδρας.

Έκπληκτοι παίκτες και φίλαθλοι, είδαν ξαφνικά έναν ντελιβερά να μπαίνει με το... παπί στον αγωνιστικό χώρο και να κάνει την παράδοση της πίτσας στον φίλαθλο που του άνοιξε η όρεξη πριν την σέντρα.

Δείτε το επικό βίντεο παρακάτω:

Don't get pitch-side pizza delivery in the Prem. pic.twitter.com/lrK24pnvny