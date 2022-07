Πρώτη ήττα... δια χειρός Φέλιξ για την Γιουνάιτεντ

Ο... Βασιλιάς επιστρέφει την Κυριακή, ωστόσο το Σάββατο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέστη την πρώτη της ήττα στα φιλικά παιχνίδια επί ημερών Τεν Χαγκ. Χωρίς τους Σάντσο (λόγω ίωσης) και Κριστιάνο η Ατλέτικο του Ντιέγκο Σιμεόνε κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 χάρη στο τέρμα του Ζοάο Φέλιξ στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης.

O Πορτογάλος μετά από ωραία συνεργασία με τον Μοράτα και με υπέροχη προσπάθεια και σουτ στην απέναντι γωνία από τα όρια της περιοχής νίκησε τον Ντε Χέα για το 1-0. Για την Γιουνάιτεντ ο Κρίστιαν Έρικσεν έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τα «κόκκινα» δείχνοντας καλά στοιχεία.

