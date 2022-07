Αργεντινή: Προπονητής έβαλε τρικλοποδιά σε αντίπαλο παίκτη και αποβλήθηκε! (vid)

Στο παιχνίδι της Βελέζ με τη Γοδόι Κρουζ, το οποίο τελικά έληξε ισόπαλο 1-1, ο τεχνικός της πρώτης ομάδας, Αλεξάντερ Μεντίνα, προχώρησε σε μια ενέργεια που δεν αρμόζει σε προπονητή.

Όταν ποδοσφαιριστής της Γοδόι βρέθηκε στην πλάγια γραμμή και κοντά στον πάγκο της Βελέζ, στην προσπάθεια του να ξεμαρκαριστεί από το αντίπαλο, δέχθηκε τάκλιν από τον Μεντίνα, που έβαλε το πόδι του και τον έριξε κάτω. Ο προπονητής της Βελέζ, κοιτούσε αλλού...σαν να μη συνέβη κάτω, όμως δυστυχώς για τον ίδιο ο διαιτητής της αναμέτρησης τον πήρε χαμπάρι, του έδειξε την κόκκινη κάρτα και τον έστειλε στα αποδυτήρια!

Vélez Sarsfield manager Alexander Medina was sent off against Godoy Cruz last night after he fouled an opposition player... 😅pic.twitter.com/CfMvOMkjiA