Ξεκινά έρευνα για τα συνθήματα των οπαδών της Φενέρ υπέρ του Πούτιν η UEFA

Κίνδυνο τιμωρίας αντιμετωπίζει η Φενέρμπαχτσε, εξαιτίας των οπαδών της.

Ο λόγος δεν είναι άλλος, από τα συνθήματα υπέρ του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την διάρκεια του αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι οπαδοί της ομάδας της Κωνσταντινούπολης τραγουδούσαν ρυθμικά, το όνομα του Ρώσου προέδρου, που έχει εισβάλει στην Ουκρανία σε μια κίνηση που έχει καταδικαστεί από όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα…

Η πειθαρχική επιτροπή της UEFA έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, το οποίο και επιβεβαίωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο τιμωρίας «για απαράδεκτη συμπεριφορά των οπαδών της Φενέρ».

Το θέμα θα πάει στην επιτροπή Ηθικής της UEFA, που θα αποφασίσει για το ποια θα είναι η ποινή…

WATCH: Turkish fans chant "Vladimir Putin" name during a football (soccer) match between (Turkish FC) Fenerbahce and (Ukrainian FC) Dynamo Kyivpic.twitter.com/cChqbscJQY