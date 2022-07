Οπαδός της Έβερτον μπήκε αλλαγή στο φιλικό με την Ντιναμό Κιέβου και σκόραρε με πέναλτι (vid)

Συνήθως ένας οπαδός πηγαίνει στο γήπεδο, προκειμένου να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα.

Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις οπαδών που πηγαίνουν στο γήπεδο, προκειμένου να βραβευτούν για κάποια αξιέπαινη πράξη. Ένας τέτοιος οπαδός ήταν και ο Πολ Στράτον, οπαδό της Έβερτον.

Ο ίδιος βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/7) στο «Γκούντισον Παρκ», στο πλαίσιο του φιλικού αγώνα, ανάμεσα στην Έβερτον και την Ντιναμό Κιέβου. Ο εν λόγω οπαδός των «ζαχαρωτών» είχε ταξιδέψει πριν από καιρό με το αμάξι του, για να δώσει προμήθειες τροφίμων σε πρόσφυγες της Ουκρανίας, έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου στη χώρα τους.

Η κίνηση αυτή εκτιμήθηκε δεόντως από τους ιθύνοντες της ομάδας του Λίβερπουλ, οι οποίοι από την πλευρά τους βρήκαν τον κατάλληλο τρόπο για να τον τιμήσουν. Αυτός δεν ήταν άλλος από το να του δώσουν μια εμφάνιση της ομάδας, με την οποία μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και να σκοράρει.

Αυτό έγινε κάποια στιγμή κατά την διάρκεια του αγώνα, με τον Φρανκ Λάμπαρντ να τον αγκαλιάζει και να τον περνάει στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του Ντέλε Άλι, έπειτα από πέναλτι που κέρδισε η Έβερτον.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Στράτον, ο οποίος ευστόχησε από την άσπρη βούλα και στην συνέχεια αποθεώθηκε από τους Άγγλους οπαδούς ενώ παράλληλα κέρδισε και το χειροκρότημα των παικτών της Έβερτον.

Everton supporter Paul Stratton was brought on to take a penalty in a friendly match against Dynamo Kyiv.



He has been delivering supplies by car to refugees of the Russian invasion in Ukraine 👏 pic.twitter.com/OrZUUv8vci