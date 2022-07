Ολοκληρώνει την μεταγραφή του Μινγκέθα η Θέλτα

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι ιθύνοντες της Θέλτα διευθετούν τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν την μεταγραφή του Μινγκέθα από την Μπαρτσελόνα.

Οι διαπραγματεύσεις είναι στα τελικά στάδια με την Μπαρτσελόνα, με τον Μινγκέθα να έχει συμφωνήσει με την Θέλτα για συμβόλαιο έως το 2026.

Στην συμφωνία της Θέλτα με την Μπαρτσελόνα, μάλιστα θα προβλέπεται και ποσοστό μεταπώλησης για τον Ισπανό στόπερ, που απασχόλησε ΑΕΚ και Άρη.

Celta Vigo are now closing on Óscar Mingueza deal. Negotiations at the final stages with Barcelona, set to be completed - and sell-on clause will be included. 🇪🇸🤝 #transfers



