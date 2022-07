Επίσημα στην Μπαρτσελόνα ο Κουντέ με ρήτρα μαμούθ!

Ο Τσάβι λέει ότι του θυμίζει τον Κάρλες Πουγιόλ σε ότι αφορά την ηγετική του προσωπικότητα. Τώρα θα έχει την ευκαιρία να το διαπιστώσει από κοντά, αφού ο Ζιλ Κουντέ ανήκει και επίσημα στην Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού από την Σεβίλλη που θα πάρει 50 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 10 υπό την μορφή μπόνους. Ο Κουντέ υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2027 και η ρήτρα αποδέσμευσης που του έβαλαν οι μπλαουγκράνα προκαλεί σοκ, αφού αγγίζει το 1 δις ευρώ!

