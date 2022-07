Στο «Άνφιλντ» το ντέρμπι του Λίβερπουλ στις γυναίκες

Η Λίβερπουλ, η οποία εξασφάλισε την επιστροφή της στη WSL μετά την κατάκτηση του τίτλου της δεύτερης κατηγορίας τον Απρίλιο, φιλοξένησε για τελευταία φορά την συμπολίτισσά της στο «Άνφιλντ» το 2019 μπροστά σε 23.500 φιλάθλους.

Οι γυναικείες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων συλλόγων WSL, συνήθως παίζουν σε μικρότερα γήπεδα, αλλά περιστασιακά έχουν παίξει σε γήπεδα της Premier League.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Άρσεναλ ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει αγώνες WSL με την Τότεναμ, την Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Emirates Stadium», καθώς και τους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων του Champions League.

We are delighted to announce the Merseyside derby clash with Everton Women in September will be played at Anfield 🙌🔴