Ξέσπασμα Κριστιάνο για τα ψέματα των ΜΜΕ: «Δεν βγάζετε αλλιώς λεφτά» (pic)

«Αδύνατον να μην μιλήσετε για μένα μια μέρα. Διαφορετικά ο Τύπος δεν βγάζει χρήματα. Ξέρεις ότι αν δεν λες ψέματα δεν μπορείς να τραβήξεις την προσοχή των ανθρώπων. Συνεχίστε έτσι και μια μέρα θα έχεις κάποια νέα σωστά» έγραψε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του.

Τα σενάρια, πάντως, είναι πολλά και ο ίδιος ο Κριστιάνο ουτε διαψεύδει ούτε επιβεβαιώνει με αποτέλεσμα τα δημοσιεύματα να αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

🗣 Cristiano Ronaldo hits back on 'lies' told by the media 👆 pic.twitter.com/qvoMJ6pkot