Οριστικό: Παίκτης της Μπαρτσελόνα ο Κουντέ

Ακόμη μία μεγάλη μεταγραφή ολοκλήρωσε η Μπαρτσελόνα, καθώς μετά τους Λεβαντόφσκι, Ραφίνια, Κεσί και Κρίστενσεν οι Καταλανοί αποκτούν και τον Ζιλ Κουντέ. Συγκεκριμένα, oι blaugrana ανακοίνωσαν τη συμφωνία με την Σεβίλλη για τη μεταγραφή του 23χρονου στόπερ.

Έτσι, το μόνο που απομένει ώστε ο Κουντέ να γίνει με κάθε επισημότητα παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα, με τον Γάλλο στόπερ να έχει ήδη φωτογραφηθεί με τη φανέλα των Καταλανών.

Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4