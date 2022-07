Θύελλα αντιδράσεων για τα συνθήματα υπέρ του Πούτιν στο «Σουκρού Σαράτσογλου»

«Το ποδόσφαιρο είναι ένα δίκαιο παιχνίδι. Η Ντιναμό Κιέβου ήταν πιο δυνατή χθες το βράδυ. Είναι πολύ λυπηρό να ακούς από τους οπαδούς της Φενερμπαχτσέ λόγια που υποστηρίζουν τον δολοφόνο και τον επιτιθέμενο που βομβαρδίζει τη χώρα μας» αντέδρασε στα τουρκικά ο Βασίλ Μποντνάρ στο Twitter.

«Είμαι ευγνώμων στον φιλικό τουρκικό λαό για την υποστήριξή του στην Ουκρανία και τα σχόλιά τους για τις ανάρμοστες ενέργειες των οπαδών» πρόσθεσε.

Η Ντιναμό Κιέβου νίκησε 2-1 τη Φενερμπαχτσέ (0-0 το πρώτο ματς) στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, όλα άρχισαν μετά το πρώτο γκολ της αναμέτρησης που σημείωσε ο Ουκρανός Βιτάλι Μπουγιάλσκι στο 57ο λεπτό.

«Ο Μπουγιάλσκι έδειξε τη χαρά του με προκλητικό τρόπο. Αποδοκιμάστηκε και έλαβε κίτρινη κάρτα» έγραψε η τουρκική εφημερίδα Sozcuη.

Οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε άρχισαν αργότερα να φωνάζουν συνθήματα υπέρ του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με βίντεο που κοινοποιήθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο προπονητής της Ντιναμό Κιέβου, Μιρτσέα Λουτσέσκου, αρνήθηκε να παραστεί στη συνέντευξη Τύπου που είχε προγραμματιστεί μετά τον αγώνα.

«Όλα λειτούργησαν σύμφωνα με τα σχέδιά μας και κερδίσαμε. Αλλά δεν λάβαμε υπόψη τους φιλάθλους. Δεν περίμενα τέτοια συνθήματα. Τι κρίμα» τόνισε ο Ρουμάνος τεχνικός σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Τα συνθήματα των οπαδών της Φενέρμπαχτσε προκάλεσαν επίσης σάλο στα τουρκικά κοινωνικά δίκτυα, όπου πολλοί χρήστες του διαδικτύου τα χαρακτήρισαν «ντροπιαστικά».

«Ντρεπόμουν γι' αυτούς τους οπαδούς της Φενερμπαχτσέ. Ντροπή τους. Η Ντιναμό Κιέβου ήθελε αυτή τη νίκη για να την αφιερώσει στους στρατιώτες της που προστατεύουν τη χώρα τους. Τους συγχαίρω» έγραψε στο Twitter ο δημοσιογράφος Τζενγκίζ Τσαντάρ.

Fenerbahçe fans chanting “Vladimir Putin” after a Dynamo Kyiv player celebrated scoring in this #UCL qualifier.



Absolutely tasteless 👎 pic.twitter.com/NocU0MTpbk