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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Φουλ των προσφυγών για Λάρισα, Ξάνθη

Ποδόσφαιρο
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Τρεις εξ αναβολής για την ΑΕΛ και πέντε νέες προσφυγές για την Ξάνθη θα εκδικαστούν από την Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ την προσεχή Δευτέρα (1/8). Δύο υποθέσεις για Αν.Καρδίτσας και Διαγόρα...

Αναλυτικά όλες οι προσφυγές:

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

1.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904

2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904

3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΡΤΟΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ

4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ

5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΡΑΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΕΙΣΑΚΤΕΣ

6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΞΑΝΘΗ

7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΞΑΝΘΗ

8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΞΑΝΘΗ

9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΞΑΝΘΗ

10. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΞΑΝΘΗ

11. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΪΜΠΕΡΤ κατά ΠΑΕ ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905

12. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905

Φουλ των προσφυγών για Λάρισα, Ξάνθη
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