Φουλ των προσφυγών για Λάρισα, Ξάνθη

Αναλυτικά όλες οι προσφυγές:
ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
1.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904
2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904
3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΡΤΟΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΡΑΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΕΙΣΑΚΤΕΣ
6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΞΑΝΘΗ
7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΞΑΝΘΗ
8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΞΑΝΘΗ
9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΞΑΝΘΗ
10. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΞΑΝΘΗ
11. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΪΜΠΕΡΤ κατά ΠΑΕ ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905
12. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905