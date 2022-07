Οι οπαδοί της Φενέρ φώναξαν σύνθημα υπέρ του Πούτιν - Η οργισμένη αντίδραση του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Οι Τούρκοι στην διάρκεια της αναμέτρησης, θέλοντας να... πικάρουν τους Ουκρανούς ξεκίνησαν να φωνάζουν σύνθημα υπέρ του Βλάντιμιρ Πούτιν, κάτι που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο προπονητής της Ντιναμό Κιέβου, αρνήθηκε να παραβρεθεί στην συνέντευξη Τύπου, μετά την πρόκριση της ομάδας του, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την έντονη ενόχλησή του στο σύνθημα των οπαδών της Φενέρ.

A deeply embarrassing moment for Fenerbahçe and Turkey as fans try to bait Dynamo Kiev players by chanting for Vladimir Putin.



Many Kiev players will have friends and family they have lost in this unforgivable war of aggression.



This is wrong.pic.twitter.com/OiA3ClZh3B